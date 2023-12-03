На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 16 атак врага, а под Авдеевкой - 14 атак - Генштаб
Киев • УНН
Враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, в течение суток состоялось 56 боевых столкновений. Как передает УНН, об этом сообщил Генштаб в обращении по итогам 648 суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Несмотря на значительные потери, российская федерация не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов
Детали
Враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Гасичевка Черниговской области; Казачье Сумской области; Гранов, Бударки, Чугуновка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отражено 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Фиголевка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбито 3 атаки. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спирное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отражено 16 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Озаряновка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 14 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковиевка, Екатериновка.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник 3 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино Запорожской области. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новопокровки Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.
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Дополнительно
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Чаривне, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавни Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Дудчаны, Берислав, Ивановка, Садовое, Ромашково Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.
Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
В течение суток авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь" противника.
Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины ночью было уничтожено 10 из 12 БпЛА типа "Shahed-136/131".
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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 16 атак врага, а под Авдеевкой - 14 атак - Генштаб
Враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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