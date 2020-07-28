На Арабатской стрелке полицейский спасал детей и утонул
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. На курорте Арабатская стрелка в Херсонской области полицейский бросился спасать детей, которых уносило течением, однако в результате происшествия он погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"В свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатскую стрелку. 33-летний старший сержант увидел, как группа подростков на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Не колеблясь, он бросился им на помощь, а следом - другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.
Напомним, в Немышлянская районе Харьковской области подросток упал с дамбы Кулиничевского водохранилища и утонул.