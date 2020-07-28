На Арабатській стрілці поліцейський рятував дітей і потонув

"У свої вихідні співробітник Новокаховського міжрайонного відділу обласного управління поліції охорони поїхав з дружиною відпочити на Арабатську стрілку. 33-річний старший сержант побачив, як групу підлітків на надувних колах хвиля й течія відносять на глибину. Не вагаючись, він кинувся їм на допомогу, а слідом – інші дорослі курортники. Підліткам допомогли дістатися берега, і тільки тоді, коли всі більш-менш заспокоїлися, учасники імпровізованої рятувальної операції помітили, що перший, хто поплив по дітей, зник. Його почали теж шукати, і знайшли мертвим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі обставини загибелі поліцейського з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у Немишлянському районі Харківщини підліток впав з дамби Кулиничівського водосховища та втопився.