На 1 февраля установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 1 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро 1 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1639.3841 грн;
Серебро —20.6829 грн;
Платина —928.8356 грн;
Палладий — 2185.2934 грн.
По сравнению с 31 января курс золота и серебра упал, платины и палладия вырос:
Золото — -13,321 грн;
Серебро — -0,126 грн;
Платина — +5,263 грн;
Палладий — +57,577 грн.