На 1 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Національний банк України на 1 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 1 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 639.3841 грн;
Срібло — 20.6829 грн;
Платина — 928.8356 грн;
Паладій — 2 185.2934 грн.
У порівнянні з 31 січня курс золота та срібла впав, платини та паладію зріс:
Золото — −13,321 грн;
Срібло — −0,126 грн;
Платина — +5,263 грн;
Паладій — +57,577 грн.