На 1 лютого встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок 1 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:

Золото — 1 639.3841 грн;

Срібло — 20.6829 грн;

Платина — 928.8356 грн;

Паладій — 2 185.2934 грн.

У порівнянні з 31 січня курс золота та срібла впав, платини та паладію зріс:

Золото — −13,321 грн;

Срібло — −0,126 грн;

Платина — +5,263 грн;

Паладій — +57,577 грн.