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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78128 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

На 1 лютого встановлено ціну на банківські метали

На 1 лютого встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 20725 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Національний банк України на 1 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на ранок 1 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:

Золото — 1 639.3841 грн;

Срібло — 20.6829 грн;

Платина — 928.8356 грн;

Паладій — 2 185.2934 грн.

У порівнянні з 31 січня курс золота та срібла впав, платини та паладію зріс:

Золото — −13,321 грн;

Срібло — −0,126 грн;

Платина — +5,263 грн;

Паладій — +57,577 грн.

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