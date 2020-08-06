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МИД осудил системные преследования религиозных сообществ в оккупированном Крыму

МИД осудил системные преследования религиозных сообществ в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 12022 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На временно оккупированном крымском полуострове продолжаются притеснения религиозных сообществ. Министерство иностранных дел Украины осуждает подобные действия по отношению к крымским татарам, представителям православной церкви, евреям, свидетелям Иеговы и мусульман. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"О продлении притеснений религиозных сообществ во временно оккупированном Крыму. Вчера МИД вышел с официальным заявлением по этому поводу, но я хочу очень четко подчеркнуть, что действия государства-оккупанта на временно оккупированном полуострове являются абсолютно недопустимыми, грубым нарушением прав человека, и отображают политику системного преследования украинских сообществ, в частности Украинской православной общины в Крыму", - сказал Кулеба.

Он отметил, что МИД осуждает выселение православной общины с кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

"Также мы категорически не воспринимаем распространения Россией на украинском Крыму действие своего законодательства религиозного, что поставило вне закона на полуострове около 8 тысяч прихожан церкви Свидетели Иеговы. Двое членов этого сообщества заключены оккупационной администрацией за религиозные убеждения и это является грубым нарушением гуманитарного права", - добавил министр.

Кулеба сообщил, что не только ПЦУ и Свидетели Иеговы подвергаются давлению, так же административные штрафы были наложены на раввина общины мессианских евреев, на имама алуштинского мусульманского сообщества и, безусловно, фиксируется давление на крымских татар - членов мусульманской общины.

Ранее МИД заявил, что международное сообщество не имеет права закрывать глаза на реабилитацию Сталина в России и цензуру истории.

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