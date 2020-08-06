МЗС засудило системні переслідування релігійних спільнот в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На тимчасово окупованому кримському півострові продовжуються утиски релігійних спільнот. Міністерство закордонних справ України засуджує подібні дії по відношенню до кримських татар, представників православної церкви,євреїв, свідків Ієгови та мусульман. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Щодо продовження утисків релігійних спільнот в тимчасово окупованому Криму. Вчора МЗС вийшло з офіційною заявою з цього приводу, але я хочу дуже чітко наголосити, що дії держави-окупанта на тимчасово окупованому півострові є абсолютно неприпустимими, грубим порушенням прав людини, і відображають політику системного переслідування українських спільнот, зокрема Української православної спільноти в Криму", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що МЗС засуджує виселення православної громади з кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у Сімферополі.
"Також ми категорично не сприймаємо поширення Росією на український Крим дію свого законодавства релігійного, що поставило поза законом на півострові близько 8 тисяч вірян церкви Свідки Ієгови. Двоє членів цієї спільноти ув’язнені окупаційною адміністрацією за релігійні переконання і це є грубим порушенням гуманітарного права", - додав міністр.
Кулеба повідомив, що не лише ПЦУ та Свідки Ієгови зазнають утисків, так само адміністративні штрафи були накладені на равина общини месіанських євреїв, на імама алуштинської мусульманської спільноти і, безумовно, фіксується тиск на кримських татар – членів мусульманської громади.
Раніше МЗС заявило, що міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на реабілітацію Сталіна у Росії та цензурування історії.