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Світ не може заплющувати очі на реабілітацію Сталіна у Росії – МЗС

Світ не може заплющувати очі на реабілітацію Сталіна у Росії – МЗС

Київ • УНН

 • 27577 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на реабілітацію Сталіна у Росії та цензурування історії. Про це УНН повідомляє із посиланням на коментар МЗС України до дня початку "Великого терору" 30-их років ХХ століття.

Так, 5 серпня Україна вшановує пам’ять жертв "Великого сталінського терору". Саме цього дня 1937 року вступила у дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи", яка запустила маховик масового винищення.

"На жаль, антигуманні репресії свободи слова та вираження поглядів не відійшли в минуле з розпадом СРСР. Сьогодні в Росії активно відроджується культ Сталіна, а політика історичної пам’яті спрямована на замовчення, применшення або виправдання злочинів радянської влади. Більше того, репресії в дусі сталінського НКВД тривають і сьогодні. Окупувавши Крим і частину Донбасу, Росія провадить на цих територіях масові репресії. Убивства, зникнення людей, арешти, несправедливі суди та жорстокі тортури стали там повсякденним явищем", - йдеться у коментарі.

Зазначається, що жертвою переслідувань у Криму стала ціла нація – кримські татари, корінний народ півострова. Ця політика стала продовженням злочину депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Також наголошується, що особливу увагу всього світу мають привертати непоодинокі випадки політичних переслідувань у Росії тих, хто бореться за встановлення історичної справедливості.

"Так, 22 липня цього року за сфабрикованими звинувачуваннями було засуджено до 3,5 років ув’язнення відомого історика та правозахисника Юрія Дмитрієва, який, власне, й відкрив усьому світові правду про репресії в урочищі Сандармох", - зазначається у коментарі.

Повідомляється, що саме тридцятилітня діяльність Дмитрієва з викриття злочинів радянського режиму під час "Великого терору" і стала справжньою причиною його переслідувань.

"Міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на такі кричущі порушення прав людини у Росії, на згортання демократії, реабілітацію Сталіна та цензурування історії. Адже "сталінський дух" необхідний нинішньому керівництву Кремля для того, щоб забезпечити собі необмежену владу, а також реалізувати свої агресивні плани відродження російської імперії", - йдеться у коментарі.

Нагадаємо, Кулеба відреагував на вирок історику Дмитрієву у Росії.

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