Кулеба відреагував на вирок історику Дмитрієву в Росії

"Три з половиною роки російська держава воювала із 64-річним істориком Юрієм Дмитрієвим. Сьогодні був оголошений вирок: 3,5 роки позбавлення волі у колонії. Це була б війна суто з правдою російської історії, але Юрій Дмитрієв досліджував сталінський Великий терор і відкрив світові страшну таємницю Сандармоху", - написав міністр.

З його слів, це урочище, в якому за наказом Сталіна протягом лише одного тижня восени 1937 року знищили тисячі політв’язнів - серед них були сотні українців.

"Там скосили наших найкращих, українське Розстріляне відродження: Валер’яна Підмогильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса, Антіна Крушельницького, Миколу Зерова, Валер'яна Поліщука, Мирослава Ірчана, Григорія Епіка та інших.

Тому цей вирок безпосередньо стосується і нас - це війна з правдою про історію України у складі СРСР. Юрій Дмитрієв є жертвою прагнення російської держави затоптати історичну пам’ять і тих, хто її береже. Результат буде протилежним. Ще більше людей захочуть довідатися правду. І не лише про Дмитрієва, а й про те, що він знайшов у землі та в архівах", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, сьогодні суд у російській Карелії засудив главу карельського відділення товариства "Меморіал" Юрія Дмитрієва до трьох з половиною років колонії.

Як повідомляв УНН, кримінальне переслідування Дмитрієва триває з 2016 року. Його звинувачували в сексуальних діях насильницького характеру стосовно його неповнолітньої прийомної доньки. У 2016 році його заарештували.