Кулеба отреагировал на приговор историку Дмитриеву в России

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32159 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101744 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106630 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133650 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110677 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131422 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102071 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба отреагировал на приговор историку Дмитриеву в России

Кулеба отреагировал на приговор историку Дмитриеву в России

Киев  •  УНН

 • 18289 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Историк Юрий Дмитриев, которого сегодня в России приговорили к 3,5 годам лишения свободы, является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет, он касается непосредственно Украины. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Три с половиной года российское государство воевало с 64-летним историком Юрием Дмитриевым. Сегодня был объявлен приговор: 3,5 года лишения свободы в колонии. Это была бы война чисто с правдой российской истории, но Юрий Дмитриев исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха, - написал министр.

По его словам, это урочище, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных - среди них были сотни украинцев.

"Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчан, Григория Эпика и других.

Поэтому этот приговор непосредственно касается и нас - это война с правдой об истории Украины в составе СССР. Юрий Дмитриев является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет. Результат будет противоположным. Еще больше людей захотят узнать правду. И не только о Дмитриеве, но и о том, что он нашел в земле и в архивах", - отметил Кулеба.

Отметим, сегодня суд в российской Карелии приговорил главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии.

Как сообщал УНН, уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Его обвиняли в сексуальных действиях насильственного характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. В 2016 году его арестовали

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