МИД призывает международное сообщество к решительным шагам по защите прав коренных народов

Детали

В ведомстве подчеркнули, что этнонациональное единство и традиционно толерантные отношения между всеми национальностями, ведущее место среди которых занимают наши коренные народы - крымские татары, караимы и крымчаки, является одной из основ государственной политики Украины.

Цитата

“Свидетельством этого является не только принятый в прошлом году Верховной Радой по инициативе Президента Владимира Зеленского Закон Украины «О коренных народах Украины», но и избрание в апреле этого года представителя Украины Сулеймана Мамутова в Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов (UNPFII) на 2023-2025 годы”, – говорится в заявлении.

Оставаясь верной своим принципам и международным обязательствам, Украина уже девятый год ведет борьбу за восстановление в полном объеме прав и свобод коренных народов, подвергающихся дискриминации по этническим и религиозным признакам от российской власти во временно оккупированных украинских АР Крым и г. Севастополь. Этой борьбы, которая ведется и в рамках созданной в прошлом году совместно с международными партнерами по инициативе Президента Украины Крымской платформы, мы не прекратим, пока будет продолжаться уничтожение самобытной культуры и самоуправляющихся структур крымских татар, политические преследования и репрессии, насильственные исчезновения и пытки, принудительная мобилизация в ряды армии рф.

Все это – составляющие оккупационной политики, направленной на постепенное вытеснение коренного народа из его родной земли – Крымского полуострова.

“Не зря после двух десятилетий представление региональной группы в составе UNPFII россия впервые потерпела разгромное поражение на перевыборах в состав этого важного международного органа. Ведь государство-агрессор более шести лет позорно игнорирует решение Международного Суда ООН по восстановлению прав Меджлиса крымскотатарского народа, запрещает въезд на оккупированный полуостров лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, а также незаконно удерживает за решеткой более 120 украинских граждан из Крыма, большинство из которых – крымские татары, в том числе Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, арестованный по сфабрикованным обвинениям”, – отмечает МИД.

Отмечается, что начатое 24 февраля этого года неспровоцированное широкомасштабное военное вторжение россии в Украину окончательно подтвердило, что для государства-террориста нормы международного права являются не более чем пустым звуком.

“Единственным возможным путем для восстановления прав и свобод всех народов и граждан на всей территории Украины, как и устранение потенциальной угрозы от агрессивной политики россии для всего мирового сообщества, является восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах 1991 года и создание действенной системы глобальной безопасности”, – отметили в МИД.

Дополнение

По меньшей мере 127 украинцев находятся в местах лишения свободы из-за политического преследования в оккупированном Крыму, среди них – представители коренных народов Крыма.