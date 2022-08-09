МИД призывает международное сообщество к решительным шагам по защите прав коренных народов

ukru
14 марта, 19:57 • 84002 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 109075 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 104005 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 135381 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136370 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112119 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105897 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92216 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111296 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136696 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 34100 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 20978 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 38961 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 47751 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 34578 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 233490 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 263857 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201060 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206233 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241406 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 84002 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100304 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118283 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120716 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128076 просмотра
Актуальное
МИД призывает международное сообщество к решительным шагам по защите прав коренных народов

МИД призывает международное сообщество к решительным шагам по защите прав коренных народов

Киев • УНН

 • 100276 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины по случаю Международного дня коренных народов призвало международное сообщество к решительным шагам по защите прав коренных народов и сохранению их самобытности, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что этнонациональное единство и традиционно толерантные отношения между всеми национальностями, ведущее место среди которых занимают наши коренные народы - крымские татары, караимы и крымчаки, является одной из основ государственной политики Украины.

Цитата

“Свидетельством этого является не только принятый в прошлом году Верховной Радой по инициативе Президента Владимира Зеленского Закон Украины «О коренных народах Украины», но и избрание в апреле этого года представителя Украины Сулеймана Мамутова в Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов (UNPFII) на 2023-2025 годы”, – говорится в заявлении.

Оставаясь верной своим принципам и международным обязательствам, Украина уже девятый год ведет борьбу за восстановление в полном объеме прав и свобод коренных народов, подвергающихся дискриминации по этническим и религиозным признакам от российской власти во временно оккупированных украинских АР Крым и г. Севастополь. Этой борьбы, которая ведется и в рамках созданной в прошлом году совместно с международными партнерами по инициативе Президента Украины Крымской платформы, мы не прекратим, пока будет продолжаться уничтожение самобытной культуры и самоуправляющихся структур крымских татар, политические преследования и репрессии, насильственные исчезновения и пытки, принудительная мобилизация в ряды армии рф.

Все это – составляющие оккупационной политики, направленной на постепенное вытеснение коренного народа из его родной земли – Крымского полуострова.

“Не зря после двух десятилетий представление региональной группы в составе UNPFII россия впервые потерпела разгромное поражение на перевыборах в состав этого важного международного органа. Ведь государство-агрессор более шести лет позорно игнорирует решение Международного Суда ООН по восстановлению прав Меджлиса крымскотатарского народа, запрещает въезд на оккупированный полуостров лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, а также незаконно удерживает за решеткой более 120 украинских граждан из Крыма, большинство из которых – крымские татары, в том числе Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, арестованный по сфабрикованным обвинениям”, – отмечает МИД.

Отмечается, что начатое 24 февраля этого года неспровоцированное широкомасштабное военное вторжение россии в Украину окончательно подтвердило, что для государства-террориста нормы международного права являются не более чем пустым звуком.

“Единственным возможным путем для восстановления прав и свобод всех народов и граждан на всей территории Украины, как и устранение потенциальной угрозы от агрессивной политики россии для всего мирового сообщества, является восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах 1991 года и создание действенной системы глобальной безопасности”, – отметили в МИД.

Дополнение

По меньшей мере 127 украинцев находятся в местах лишения свободы из-за политического преследования в оккупированном Крыму, среди них – представители коренных народов Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы