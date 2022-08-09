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МЗС закликає міжнародну спільноту до рішучих кроків для захисту прав корінних народів

МЗС закликає міжнародну спільноту до рішучих кроків для захисту прав корінних народів

Київ • УНН

 • 100282 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України з нагоди Міжнародного дня корінних народів закликало міжнародну спільноту до рішучих кроків для захисту прав корінних народів і збереження їхньої самобутності, передає УНН.

Деталі

У відомстві наголосили, що етнонаціональна єдність та традиційно толерантні відносини між усіма національностями, чільне місце серед яких посідають наші корінні народи - кримські татари, караїми та кримчаки, є однією із засад державної політики України.

Цитата

“Свідченням цього є не лише ухвалений торік Верховною Радою за ініціативою Президента Володимира Зеленського Закон України «Про корінні народи України», а й обрання у квітні цього року представника України Сулеймана Мамутова до Постійного Форуму ООН з питань корінних народів (UNPFII) на 2023-2025 роки”, – йдеться у заяві.

Залишаючись вірною своїм принципам та міжнародним зобов’язанням, Україна вже дев’ятий рік веде боротьбу за відновлення у повному обсязі прав і свобод корінних народів, що зазнають дискримінації за етнічними і релігійними ознаками від російської влади у тимчасово окупованих українських АР Крим та м. Севастополь. Цієї боротьби, що ведеться й у рамках створеної торік спільно з міжнародними партнерами за ініціативи Президента України Кримської платформи, ми не припинемо доти, доки триватиме нищення самобутньої культури та самоврядних структур кримських татар, політичні переслідування та репресії, насильницькі зникнення та тортури, примусова мобілізація до лав армії рф.

Усе це – складові окупаційної політики, спрямованої на поступове витіснення корінного народу з його рідної землі – Кримського півострова.

“Не даремно після двох десятиліть представлення регіональної групи у складі UNPFII росія вперше зазнала розгромної поразки на перевиборах до складу цього поважного міжнародного органу. Адже держава-агресор понад шість років ганебно ігнорує рішення Міжнародного Суду ООН щодо відновлення прав Меджлісу кримськотатарського народу, забороняє в’їзд на окупований півострів лідерам кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову, а також незаконно утримує за гратами понад 120 українських громадян з Криму, більшість з яких – кримські татари, у тому числі Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, заарештований за сфабрикованими звинуваченнями”, – зазначає МЗС.

Наголошується, що розпочате 24 лютого цього року неспровоковане широкомасштабне військове вторгнення рф в Україну остаточно підтвердило, що для держави-терориста норми міжнародного права є не більше, ніж порожнім звуком.

“Єдиним можливим шляхом для відновлення прав і свобод всіх народів і громадян на всій території України, як і усунення потенційної загрози від агресивної політики росії для усієї світової спільноти є відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах 1991 року та створення дієвої системи глобальної безпеки”, – наголосили в МЗС.

Доповнення

Щонайменше 127 українців перебувають у місцях позбавлення волі через політичне переслідування в окупованому Криму, серед них – представники корінних народів Криму.

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