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15 марта, 19:03 • 100910 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130382 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 110888 просмотра

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Актуальное
МИД: за последние сутки партнеры решили поддержать экономику Украины почти 2 млрд долларов

МИД: за последние сутки партнеры решили поддержать экономику Украины почти 2 млрд долларов

Киев • УНН

 • 13873 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В течение последних суток некоторые партнеры приняли решение о поддержке экономики Украины почти 2 млрд долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Следующий элемент стратегии сдерживания. Очень позитивным сигналом для экономической и финансовой устойчивости Украины является решение ряда партнеров о выделении дополнительной масштабной помощи для экономики Украины. Буквально за последние дни приняты решения на почти 2 млрд долларов", - сказал Кулеба.

Детали

Со слов министра, канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Зеленским заявил о выделении 150 млн евро. После переговоров президента и премьера Канады Джастина Трюдо в выходные Канада решила предоставить Украине дополнительных 400 млн долларов, отметил дипломат.

Он напомнил также, что США сегодня объявили о выделении макрофинансовой поддержки Украине в размере 1 млрд долларов.

Что было раньше

Как писал УНН, США рассматривают возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму в 1 млрд долларов, чтобы помочь украинской экономике на фоне давления со стороны наращивание российской военной мощи.

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