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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 57331 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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США розглядають можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 млрд доларів

США розглядають можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 млрд доларів

Київ • УНН

 • 19092 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. США розглядають можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 млрд доларів щоб допомогти українській економіці на тлі тиску з боку нарощування російської військової потужності, заявив у понеділок високопоставлений представник адміністрації Байдена, передає Reuters, інформує УНН.

Деталі

Представник Білого дому підтвердив те, що джерело, знайоме з цим питанням, раніше розповіло про розмову радника з національної безпеки Джейка Саллівана з лідерами Конгресу.

"Так, це те, що ми розглядаємо в рамках додаткової макроекономічної підтримки, яку ми вивчаємо, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням військової сили Росії", - сказав представник адміністрації Байдена.

Додамо

У понеділок Росія заявила, що готова продовжувати переговори із Заходом, щоб спробувати розрядити "безпекову кризу", в якій вона зосередила величезні сили в межах досяжності України.

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