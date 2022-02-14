США розглядають можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. США розглядають можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 млрд доларів щоб допомогти українській економіці на тлі тиску з боку нарощування російської військової потужності, заявив у понеділок високопоставлений представник адміністрації Байдена, передає Reuters, інформує УНН.
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Представник Білого дому підтвердив те, що джерело, знайоме з цим питанням, раніше розповіло про розмову радника з національної безпеки Джейка Саллівана з лідерами Конгресу.
"Так, це те, що ми розглядаємо в рамках додаткової макроекономічної підтримки, яку ми вивчаємо, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням військової сили Росії", - сказав представник адміністрації Байдена.
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У понеділок Росія заявила, що готова продовжувати переговори із Заходом, щоб спробувати розрядити "безпекову кризу", в якій вона зосередила величезні сили в межах досяжності України.