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15 марта, 19:03 • 101576 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131763 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117313 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111349 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101403 просмотра

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15 марта, 11:23 • 98782 просмотра

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США рассматривают возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму до 1 млрд долларов

Киев • УНН

 • 19084 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. США рассматривают возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму до 1 млрд долларов чтобы помочь украинской экономике на фоне давления со стороны наращивания российской военной мощи, заявил в понедельник высокопоставленный представитель администрации Байдена, передает Reuters, информирует УНН.

Детали

Представитель Белого дома подтвердил то, что источник, знакомый с этим вопросом, ранее рассказал о разговоре советника по национальной безопасности Джейка Салливана с лидерами Конгресса.

"Да, это то, что мы рассматриваем в рамках дополнительной макроэкономической поддержки, которую мы изучаем, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной силы России", - сказал представитель администрации Байдена.

Добавим

В понедельник Россия заявила, что готова продолжать переговоры с Западом, чтобы попытаться разрядить "кризис безопасности", в котором она сосредоточила огромные силы в пределах досягаемости Украины.

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