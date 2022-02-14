США рассматривают возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму до 1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. США рассматривают возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму до 1 млрд долларов чтобы помочь украинской экономике на фоне давления со стороны наращивания российской военной мощи, заявил в понедельник высокопоставленный представитель администрации Байдена, передает Reuters, информирует УНН.
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Представитель Белого дома подтвердил то, что источник, знакомый с этим вопросом, ранее рассказал о разговоре советника по национальной безопасности Джейка Салливана с лидерами Конгресса.
"Да, это то, что мы рассматриваем в рамках дополнительной макроэкономической поддержки, которую мы изучаем, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной силы России", - сказал представитель администрации Байдена.
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В понедельник Россия заявила, что готова продолжать переговоры с Западом, чтобы попытаться разрядить "кризис безопасности", в котором она сосредоточила огромные силы в пределах досягаемости Украины.