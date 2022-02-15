МЗС: за останню добу партнери вирішили підтримати економіку України майже 2 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протягом останньої доби деякі партнери ухвалила рішення про підтримку економіки України майже 2 млрд доларів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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"Наступний елемент стратегії стримування. Дуже позитивним сигналом для економічної та фінансової стійкості України є рішення низки партнерів щодо виділення додаткової масштабної допомоги для економіки України. Буквально за останні дні ухвалені рішення на майже 2 млрд доларів", - сказав Кулеба.
Деталі
Зі слів міністра, канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками переговорів з Президентом Зеленським заявив про виділення 150 млн євро. Після переговорів Президента і прем'єра Канади Джастіна Трюдо у вихідні Канада вирішила надати Україні додаткових 400 млн доларів, зазначив дипломат.
Він нагадав також, що США сьогодні оголосили про виділення макрофінансової підтримки Україні в розмірі 1 млрд доларів.
Що було раніше
Як писав УНН, США розглядають можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 млрд доларів, щоб допомогти українській економіці на тлі тиску з боку нарощування російської військової потужності.