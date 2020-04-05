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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66296 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78338 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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МИД: за рубежом от коронавируса выздоровели 15 украинцев

МИД: за рубежом от коронавируса выздоровели 15 украинцев

Киев  •  УНН

 • 13886 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на вечер пятницы более 14 тыс. украинских граждан обратились за помощью к зарубежным дипучреждений в рамках системы "Защита". Кроме того, сообщается, что за рубежом от коронавируса умерли уже пять украинских граждан. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирус Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Так, по состоянию на 20:00 5 апреля 14205 граждан Украины обратились за помощью к ЗГУ в рамках системы “Защита”.

Кроме того, 167 граждан Украины за рубежом проходят лечение в Австрии (3), Бельгии (1), Великобритании и Северной Ирландии (1), Греции (16), Египте (1), Испании (5), Италии (121), Нигерии (1), Нидерландах (1), ОАЭ (1), Польши (4), Португалии (1), РФ (1), на Сейшельских островах (1), в Сербии (1), США (1), Таиланде (1), ФРГ (4), Швейцарии (1) и Швеции (1).

В частности, на сегодняшний день 15 наших граждан в Доминиканской Республике (4), Италии (2), Нигерии (1), ОАЭ (1), Польши (2), ФРГ (1) и Японии (4) выздоровели.

Пять граждан Украины за рубежом умерли. Отметим, по состоянию на 2 апреля за рубежом насчитывалось 4 погибших от коронавируса граждан.

Напомним, по состоянию на утро 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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