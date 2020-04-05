МИД: за рубежом от коронавируса выздоровели 15 украинцев

КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на вечер пятницы более 14 тыс. украинских граждан обратились за помощью к зарубежным дипучреждений в рамках системы "Защита". Кроме того, сообщается, что за рубежом от коронавируса умерли уже пять украинских граждан. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирус Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.