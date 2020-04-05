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МЗС: за кордоном від коронавірусу одужали 15 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на вечір п’ятниці понад 14 тис. українських громадян звернулись по допомогу до закордонних дипустанов в рамках системи “Захист”. Крім того, повідомляється, що за кордоном від коронавірусу померло вже п’ять українських громадян. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Так, станом на 20:00 5 квітня 14 205 громадян України звернулись по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”.

Крім того, 167 громадян України за кордоном проходять лікування у Австрії (3), Бельгії (1), Великій Британії та Північній Ірландії (1), Греції (16), Єгипті (1), Іспанії (5), Італії (121), Нігерії (1), Нідерландах (1), ОАЄ (1), Польщі (4), Португалії (1), РФ (1), на Сейшельських островах (1), у Сербії (1), США (1), Таїланді (1), ФРН (4), Швейцарії (1) та Швеції (1).

Зокрема, станом на сьогодні 15 наших громадян в Домініканській Республіці (4), Італії (2), Нігерії (1), ОАЕ (1), Польщі (2), ФРН (1) та Японії (4) одужали.

П’ять громадян України за кордоном померли. Зазначимо, станом на 2 квітня за кордоном нараховувалось 4 загиблих від коронавірусу громадян.

Нагадаємо, станом на ранок 5 квітня в Україні підтверджений 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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