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МИД требует пояснений от ООН за бездействие в изучении иранских дронов

МИД требует пояснений от ООН за бездействие в изучении иранских дронов

Киев • УНН

 • 315016 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство иностранных дел требует от Организации Объединенных Наций объяснений относительно того, почему ООН до сих пор не направила в Украину миссию для расследования обломков иранских дронов, которыми оккупанты обстреливают Украину. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

Кулеба отметил, что Украина и партнеры обратились в ООН с призывом направить миссию экспертов для изучения применения россией иранских дронов еще с тех пор, когда оккупанты только начали их использовать.

"Это не просто миссия. Дело в том, что поставки россии беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерное соглашение с Ираном", - подчеркнул Кулеба.

Добавим

По его словам, Украина официально обратилась в ООН по поводу направления миссии еще 14 октября.

Глава МИД рассказал, что Секретариат предложил две альтернативные даты в ноябре, одна из которых уже была согласована. Но позже в ООН проинформировали о "невозможности посещения Украины в эти сроки".

Он подчеркнул, что генеральный секретарь ООН до сих пор не предпринял никаких шагов по направлению миссии в Украину.

"А в это время иранские дроны продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры нашего государства, создавая ужасающие условия для жизни гражданских граждан посреди зимы. Я понимаю, что в Нью-Йорке не так холодно, постоянно присутствует свет, отопление. Но напомню, что то, что делает секретариат ООН сейчас — это недопустимое затягивание и попустительство безнаказанности Ирана и рссии за их действия. Речь идет о нарушении резолюции Совбеза. ООН должна объяснить причины задержки и бездействия", - сказал Кулеба.

Ранее

Во время брифинга Кулеба сообщил, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание россии в Совете Безопасности ООН.

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