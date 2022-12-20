МЗС вимагає пояснень від ООН за бездіяльність у вивченні іранських дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ вимагає від Організації Об'єднаних Націй пояснень стосовного того, чому ООН досі не направила в Україну місію для розслідування уламків іранських дронів, якими окупанти обстрілюють Україну. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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Кулеба зазначив, що Україна та партнери звернулися до ООН із закликом направити місію експертів для вивчення застосування росією іранських дронів ще відтоді, коли окупанти тільки-но почали їх використовувати.
"Це не просто місія. Річ у тому, що постачання росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном", - наголосив Кулеба.
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За його словами, Україна офіційно звернулася до ООН з приводу направлення місії ще 14 жовтня.
Голова МЗС розповів, що Секретаріат запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких вже було узгоджено. Але пізніше в ООН поінформували про "неможливість відвідання України в ці терміни".
Він підкреслив, що генеральний секретар ООН досі не зробив жодних кроків для направлення місії в Україну.
"А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, створюючи жахливі умови для життя цивільних громадян посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно присутнє світло, опалення. Але нагадаю, що те, що робить секретаріат ООН зараз — це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та росії за їхні дії. Йдеться про порушення резолюції Радбезу. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - сказав Кулеба.
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Під час брифінгу Кулеба повідомив, що Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН.