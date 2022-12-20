МЗС вимагає пояснень від ООН за бездіяльність у вивченні іранських дронів

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14625 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 48209 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88499 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139574 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164535 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340082 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217992 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193064 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325697 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458948 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113320 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75175 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 33253 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 33704 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 32576 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340088 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325698 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543790 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674910 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75175 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113320 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198554 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224619 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217637 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

МЗС вимагає пояснень від ООН за бездіяльність у вивченні іранських дронів

МЗС вимагає пояснень від ООН за бездіяльність у вивченні іранських дронів

Київ • УНН

 • 315017 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ вимагає від Організації Об'єднаних Націй пояснень стосовного того, чому ООН досі не направила в Україну місію для розслідування уламків іранських дронів, якими окупанти обстрілюють Україну. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

Кулеба зазначив, що Україна та партнери звернулися до ООН із закликом направити місію експертів для вивчення застосування росією іранських дронів ще відтоді, коли окупанти тільки-но почали їх використовувати.

"Це не просто місія. Річ у тому, що постачання росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном", - наголосив Кулеба.

Додамо

За його словами, Україна офіційно звернулася до ООН з приводу направлення місії ще 14 жовтня.

Голова МЗС розповів, що Секретаріат запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких вже було узгоджено. Але пізніше в ООН поінформували про "неможливість відвідання України в ці терміни".

Він підкреслив, що генеральний секретар ООН досі не зробив жодних кроків для направлення місії в Україну.

"А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, створюючи жахливі умови для життя цивільних громадян посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно присутнє світло, опалення. Але нагадаю, що те, що робить секретаріат ООН зараз — це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та росії за їхні дії. Йдеться про порушення резолюції Радбезу. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності", - сказав Кулеба.

Раніше

Під час брифінгу Кулеба повідомив, що Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33