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МИД требует допустить украинских врачей к Абдуллаеву в СИЗО Симферополя

Киев • УНН

 • 7977 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует допустить к задержанному Узеиру Абдуллаеву в СИЗО Симферополя украинских врачей. Об этом написала на своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

МИД требует допустить украинских врачей к Абдуллаеву в СИЗО Симферополя

"В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время пошло на часы. Требуем допустить украинских врачей", - отметила пресс-секретарь МИД.

Напомним, 27 апреля в ходе судебного заседания в "Верховном суде Крыма" фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медицинской помощи в СИЗО.

21 апреля подконтрольный Москве "Верховный суд Крыма" оставил в силе решение о продлении меры пресечения 4 фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".

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