МИД требует допустить украинских врачей к Абдуллаеву в СИЗО Симферополя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует допустить к задержанному Узеиру Абдуллаеву в СИЗО Симферополя украинских врачей. Об этом написала на своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время пошло на часы. Требуем допустить украинских врачей", - отметила пресс-секретарь МИД.
Напомним, 27 апреля в ходе судебного заседания в "Верховном суде Крыма" фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медицинской помощи в СИЗО.
21 апреля подконтрольный Москве "Верховный суд Крыма" оставил в силе решение о продлении меры пресечения 4 фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".