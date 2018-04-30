МИД требует допустить украинских врачей к Абдуллаеву в СИЗО Симферополя

"В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время пошло на часы. Требуем допустить украинских врачей", - отметила пресс-секретарь МИД.

Напомним, 27 апреля в ходе судебного заседания в "Верховном суде Крыма" фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медицинской помощи в СИЗО.

21 апреля подконтрольный Москве "Верховный суд Крыма" оставил в силе решение о продлении меры пресечения 4 фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир".