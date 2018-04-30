МЗС вимагає допустити українських лікарів до Абдуллаєва у СІЗО Сімферополя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає допустити до затриманого Узеіра Абдуллаєва в СІЗО Сімферополя українських лікарів. Про це написала на своєму мікроблозі у Twitter речник МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
“В СІЗО Сімферополя в критичному стані знаходиться незаконно затриманий Узеір Абдуллаєв. Час пішов на години. Вимагаємо допустити українських лікарів”, — наголосила речниця МЗС.
Нагадаємо, 27 квітня в ході судового засідання в “Верховному суді Криму” фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” Узеір Абдуллаєв заявив скарги на стан здоров’я і ненадання йому медичної допомоги в СІЗО.
21 квітня підконтрольний Москві “Верховний суд Криму” залишив у силі рішення про продовження запобіжного заходу 4 фігурантам бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.