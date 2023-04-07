МИД ответил президенту Бразилии на заявление о Крыме: "Украина не торгует своими территориями"

Детали

Николенко привел информацию СМИ, по поводу того, что "президент Бразилии предлагает отдать Крым россии, чтобы прекратить войну".

И ответил: "Украина ценит усилия Президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями".

Цитата

"Нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия для восстановления мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Дополнение

В своем заявлении президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за прекращение войны рф против Украины, при этом сделал заявление, что "возможно, Крым и не будет обсуждаться".