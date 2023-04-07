МЗС відповіло президенту Бразилії на заяву про Крим: "Україна не торгує своїми територіями"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України. Україна не торгує своїми територіями, заявив речник МЗС Олег Ніколенко у відповідь на заяву президента Бразилії щодо Криму, пише УНН.
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Ніколенко навів інформацію ЗМІ, з приводу того, що "президент Бразилії пропонує віддати Крим росії, щоб припинити війну".
І відповів: "Україна цінує зусилля Президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями".
Цитата
"Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі. Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН", - наголосив речник МЗС України.
Доповнення
У своїй заяві президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва виступив за припинення війни рф проти України, при цьому зробив заяву, що "можливо, Крим і не обговорюватиметься".