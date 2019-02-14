МИД Венесуэлы: встреча президента Колумбии с Трампом - это унижение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса охарактеризовал встречу президента Колумбии Ивана Дуке с американским коллегой Дональдом Трампом как унижение главы латиноамериканской страны. Об этом он в среду написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Как жаль видеть латиноамериканского „президента“, который восхищается, аплодирует и смеется над шутками (президента США) Дональда Трампа, когда он говорит о потенциальных военных нападениях и расистских стенах против братских народов. Какое это пораженчество и унижение перед доминирующими элитами!”, — написал Арреаса.
Ранее главы Колумбии и США по итогам встречи в Вашингтоне выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что страны намерены предпринять шаги для разрешения кризиса в Венесуэле.
Как сообщал УНН, лидеры Аргентины и Уругвая призвали к проведению выборов в Венесуэле.