МЗС Венесуели: зустріч президента Колумбії з Трампом - це приниження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса охарактеризував зустріч президента Колумбії Івана Дуке з американським колегою Дональдом Трампом як приниження глави латиноамериканської країни. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
“Як шкода бачити латиноамериканського „президента“, який захоплюється, аплодує і сміється над жартами (президента США) Дональда Трампа, коли він говорить про потенційні військові напади і расистські стіни проти братських народів. Яке це пораженство і приниження перед домінуючими елітами!”, — написав Арреаса.
Раніше глави Колумбії і США за підсумками зустрічі у Вашингтоні випустили спільну заяву, в якій говориться про те, що країни мають намір здійснити кроки для розв’язання кризи в Венесуелі.
Як повідомляв УНН, лідери Аргентини та Уругваю закликали до проведення виборів у Венесуелі.