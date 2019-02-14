МЗС Венесуели: зустріч президента Колумбії з Трампом - це приниження

“Як шкода бачити латиноамериканського „президента“, який захоплюється, аплодує і сміється над жартами (президента США) Дональда Трампа, коли він говорить про потенційні військові напади і расистські стіни проти братських народів. Яке це пораженство і приниження перед домінуючими елітами!”, — написав Арреаса.

Раніше глави Колумбії і США за підсумками зустрічі у Вашингтоні випустили спільну заяву, в якій говориться про те, що країни мають намір здійснити кроки для розв’язання кризи в Венесуелі.

Як повідомляв УНН, лідери Аргентини та Уругваю закликали до проведення виборів у Венесуелі.