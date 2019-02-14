МИД Венесуэлы осудило высказывания Чили относительно Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса резко отреагировал на высказанное его чилийским коллегой Роберто Ампуэро мнение о поведении властей республики. Свою позицию он высказал в среду на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Невозможно поверить в то, как правительства нашей Америки (Латинской Америки) приветствуют блокаду со стороны США, которая причиняет страдания венесуэльскому народу и нанесла ущерб в размере более 30 млрд долларов, и участвуют в медийном спектакле президента США Дональда Трампа и его свиты”, — написал Арреаса. Так он прокомментировал слова Ампуэро о “невозможности понять жестокость режима (президента Николаса) Мадуро, который не позволяет, чтобы международная помощь, так необходимая венесуэльцам, дошла до них”.
Как отмечал УНН, Соединенные Штаты и Колумбия намерены предпринять шаги для разрешения кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке.