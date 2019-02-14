МИД Венесуэлы осудило высказывания Чили относительно Мадуро

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67104 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 89668 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 131550 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130560 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162034 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса резко отреагировал на высказанное его чилийским коллегой Роберто Ампуэро мнение о поведении властей республики. Свою позицию он высказал в среду на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Невозможно поверить в то, как правительства нашей Америки (Латинской Америки) приветствуют блокаду со стороны США, которая причиняет страдания венесуэльскому народу и нанесла ущерб в размере более 30 млрд долларов, и участвуют в медийном спектакле президента США Дональда Трампа и его свиты”, — написал Арреаса. Так он прокомментировал слова Ампуэро о “невозможности понять жестокость режима (президента Николаса) Мадуро, который не позволяет, чтобы международная помощь, так необходимая венесуэльцам, дошла до них”.

Как отмечал УНН, Соединенные Штаты и Колумбия намерены предпринять шаги для разрешения кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке.

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