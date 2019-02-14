МЗС Венесуели засудило висловлювання Чилі стосовно Мадуро

“Неможливо повірити в те, як уряди нашої Америки (Латинської Америки) вітають блокаду з боку США, яка заподіює страждання венесуельському народу і завдала шкоди в розмірі понад 30 млрд доларів, і беруть участь в медійній виставі президента США Дональда Трампа і його свити”, — написав Арреаса. Так він прокоментував слова Ампуеро про “неможливість зрозуміти жорстокість режиму (президента Ніколаса) Мадуро, який не дозволяє, щоб міжнародна допомога, так необхідна венесуельцям, дійшла до них”.

Як зазначав УНН, Сполучені Штати і Колумбія мають намір здійснити кроки для розв’язання кризи в Венесуелі. Про це йдеться в поширеній в середу спільній заяві президентів США і Колумбії Дональда Трампа і Івана Дуке.