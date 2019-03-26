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МИД Венесуэлы: мы продолжим военные контакты с РФ и другими странами

Киев • УНН

 • 7207 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Власти Венесуэлы продолжат военное сотрудничество с Россией и другими странами, несмотря на попытки Вашингтона прервать эти контакты. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает УНН.

МИД Венесуэлы: мы продолжим военные контакты с РФ и другими странами

“Венесуэла сохранит военное сотрудничество со своими союзниками в мире, чтобы усилить защиту народа и территории Венесуэлы перед лицом внешней агрессии”, — написал он в Twitter.

“Какой цинизм со стороны США, у которых более 800 военных баз по всему миру, большинство из которых находится в Латинской Америке, и у которых военный бюджет превышает 700 млрд долларов, пытаться вмешаться в программы по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Венесуэлой”, — добавил Арреаса.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео выступил с утверждением, что “поддержка российскими военными” правительства президента Николаса Мадуро “лишь продлевает страдания народа Венесуэлы”, и заявил, что “США и страны региона не останутся в стороне”.

Он также обвинил Москву в том, что “действия России усиливают напряженность в Венесуэле”. “Господин Помпео прекрасно знает, что напряженность вокруг Венесуэлы создает именно его правительство при помощи угроз военного вмешательство, преступной экономической блокады и прямого руководства Вашингтона провалившимся госпереворотом”, — прокомментировал слова госсекретаря Арреаса.

El señor @SecPompeo bien sabe que las únicas tensiones sobre Venezuela, son las que su gobierno ha generado a través de las amenazas con el uso de la fuerza , el bloqueo económico criminal y la jefatura directa que Washington ha asumido en el proceso fracasado de Golpe de Estado

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 25 марта 2019

Как сообщал УНН, Помпео позвонил Лаврову после сообщений о российских военных в Венесуэле.

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