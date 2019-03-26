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МЗС Венесуели: ми продовжимо військові контакти з РФ та іншими країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Влада Венесуели продовжить військову співпрацю з Росією та іншими країнами, незважаючи на спроби Вашингтона перервати ці контакти. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса, передає УНН.

МЗС Венесуели: ми продовжимо військові контакти з РФ та іншими країнами

“Венесуела збереже військову співпрацю зі своїми союзниками в світі, щоб посилити захист народу і території Венесуели перед обличчям зовнішньої агресії”, — написав він у Twitter.

“Який цинізм з боку США, у яких більше 800 військових баз по всьому світу, більшість з яких знаходиться в Латинській Америці, і у яких військовий бюджет перевищує 700 млрд доларів, намагатися втрутитися в програми з військово-технічної співпраці між Росією і Венесуелою”, — додав Арреаса.

Раніше держсекретар США Майкл Помпео виступив з твердженням, що “підтримка російськими військовими” уряду президента Ніколаса Мадуро “лише продовжує страждання народу Венесуели”, і заявив, що “США і країни регіону не залишаться в стороні”.

Він також звинуватив Москву в тому, що “дії Росії посилюють напруженість у Венесуелі”. “Пан Помпео прекрасно знає, що напруженість навколо Венесуели створює саме його уряд за допомогою погроз військового втручання, злочинної економічної блокади і прямого керівництва Вашингтона проваленим держперевороту”, — прокоментував слова держсекретаря Арреаса.

El señor @SecPompeo bien sabe que las únicas tensiones sobre Venezuela, son las que su gobierno ha generado a través de las amenazas con el uso de la fuerza, el bloqueo económico criminal y la jefatura directa que Washington ha asumido en el proceso fracasado de Golpe de Estado

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 25 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, Помпео подзвонив Лаврову після повідомлень про російських військових у Венесуелі.

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