Помпео подзвонив Лаврову після повідомлень про російських військових у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео під час розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Москву "припинити неконструктивну поведінку". Про це йдеться в заяві заступника речника Державного департаменту США Роберта Палладіно, поширеній прес-службою Держдепартаменту, передає УНН.
"Сьогодні, 25 березня, держсекретар Майкл Помпео подзвонив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з приводу ситуації в Венесуелі", - йдеться в заяві.
Під час переговорів Помпео сказав російському міністру закордонних справ, що Сполучені Штати і країни регіону не "будуть бездіяти, поки Росія посилює напруженість в Венесуелі", йдеться в заяві.
Палладіно наголосив, що "триваюче введення на територію країни російських військовослужбовців для підтримки незаконного режиму Ніколаса Мадуро" може лише продовжити страждання венесуельського народу, який, за словами представника Держдепу, переважною більшістю підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо.
"Секретар закликав Росію припинити свою неконструктивну поведінку і приєднатися до інших націй, включаючи переважну більшість країн Західної півкулі, які прагнуть до кращого майбутнього для венесуельського народу", - сказано в заяві.
Нагадаємо, в столицю Венесуели Каракас 24 березня прибули два російські військові літаки. За деякими даними, з їх допомогою до Венесуели доставили до сотні російських військовослужбовців, а також близько 35 тонн вантажу.