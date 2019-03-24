У Венесуелу прибули російські військові – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У столицю Венесуели Каракас прибули два російські військові літаки, передає УНН з посиланням на DW.
Так, ЗМІ Венесуели e неділю, 24 березня, повідомляють про приліт у Каракас двох літаків, що належать російським збройним силам, пише видання.
За деякими даними, з їх допомогою до Венесуели доставили до сотні російських військовослужбовців, а також близько 35 тонн вантажу.
Як повідомляв УНН, російська сторона передала Венесуелі вантаж з ліками та медичним обладнанням по лінії Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив проведення оцінки загрози впливу РФ у Венесуелі.