РФ також вирішила передати гуманітарну допомогу Венесуелі

Церемонія пройшла в міжнародному аеропорту Каракаса. У ній брали участь посол РФ в Венесуелі Володимир Заємскій, а також високопоставлені представники міністерства охорони здоров’я республіки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро по відеозв’язку спостерігав за розвантаженням і передачею ліків.

Посол РФ в Венесуелі Володимир Заємскій зазначив, що допомога і далі буде надаватися Венесуелі. Він підкреслив, що це потрібно робити у цивілізований спосіб через відповідні міжнародні організації.

Заступник міністра охорони здоров’я Венесуели Херардо Брисеньо уточнив, що переданих ліків та інструментів точно вистачить лікарням не менше ніж на 15 днів.

Як повідомляв УНН, військові Венесуели блокують дорогу, якою Гуайдо їде на кордон з Колумбією.