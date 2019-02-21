РФ также решила передать гуманитарную помощь Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент российского агентства ТАСС, информирует УНН.
Церемония прошла в международном аэропорту Каракаса. В ней принимали участие посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения республики.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро по видеосвязи наблюдал за разгрузкой и передачей лекарств.
Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский отметил, что помощь и далее будет оказываться Венесуэле. Он подчеркнул, что это нужно делать цивилизованным способом через соответстветствующие международные организации.
Заместитель министра здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисеньо уточнил, что переданных лекарств и инструментов точно хватит больницам не менее чем на 15 дней.
Как сообщал УНН, военные Венесуэлы блокируют дорогу, по которой Гуайдо едет на границу с Колумбией.