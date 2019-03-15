Комитет в Палате представителей США одобрил проведение оценки угрозы влияния РФ в Венесуэле

“Закон о предотвращении российско-венесуэльской угрозы” также обязывает вашингтонскую администрацию провести “оценку угрозы” приобретения российской стороной активов занимающейся нефтепереработкой в США корпорации Citgo, основным акционером которой является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA. Американское внешнеполитическое ведомство должно, по мнению конгрессменов, “активизировать мониторинг ситуации и предоставить Конгрессу оценку угроз и стратегию по сдерживанию российского военного влияния в Венесуэле”.

Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей полного состава.

Как сообщал УНН, Трамп отреагировал на “провал” в конгрессе своего решения о режиме ЧС.