Комітет у Палаті представників США схвалив проведення оцінки загрози впливу РФ у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США одноголосно в четвер схвалив законопроект, який зобов’язує Держдепартамент провести оцінку загрози російського впливу в Венесуелі, а також його наслідків для США і їхніх союзників. Про це повідомила прес-служба комітету, інформує УНН.
"Закон про запобігання російсько-венесуельській загрозі “також зобов’язує вашингтонську адміністрацію провести “оцінку загрози” купівлі російською стороною активів корпорації Citgo, яка займається нафтопереробкою в США, основним акціонером якої є венесуельська державна нафтова компанія PDVSA. Американське зовнішньополітичне відомство має, на думку конгресменів, “активізувати моніторинг ситуації і надати Конгресу оцінку загроз і стратегію зі стримування російського військового впливу в Венесуелі”.
Тепер законопроект обговорить контрольована демократами Палата представників повного складу.
Як повідомляв УНН, Трамп відреагував на “провал” в конгресі свого рішення про режим НС.