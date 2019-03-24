В Венесуэлу прибыли российские военные – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В столицу Венесуэлы Каракас прибыли два российских военных самолета, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, СМИ Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, сообщают о прилете в Каракас двух самолетов, принадлежащих российским вооруженным силам, пишет издание.
По некоторым данным, с их помощью в Венесуэлу доставили до сотни российских военнослужащих, а также около 35 тонн груза.
Как сообщал УНН, российская сторона передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием по линии Всемирной организации здравоохранения.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил проведение оценки угрозы влияния РФ в Венесуэле.