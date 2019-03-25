Помпео позвонил Лаврову после сообщений о российских военных в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву “прекратить неконструктивное поведение”. Об этом говорится в заявлении заместителя спикера Государственного департамента США Роберта Палладино, распространенном пресс-службой Госдепартамента, передаёт УНН.
"Сегодня, 25 марта, госсекретарь Майкл Помпео позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову по поводу ситуации в Венесуэле”, — говорится в заявлении.
Во время переговоров Помпео сказал российскому министру иностранных дел, что Соединенные Штаты и страны региона не “будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряженность в Венесуэле”, говорится в заявлении.
Палладино подчеркнул, что “продолжающееся введение на территорию страны российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро” может лишь продлить страдания венесуэльского народа, который, по словам представителя Госдепа, подавляющим большинством поддерживает временного президента Хуана Гуайдо.
“Секретарь призвал Россию прекратить свое неконструктивное поведение и присоединиться к другим нациям, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для венесуэльского народа”, — сказано в заявлении.
Напомним, в столицу Венесуэлы Каракас 24 марта прибыли два российских военных самолета. По некоторым данным, с их помощью в Венесуэлу доставили до сотни российских военнослужащих, а также около 35 тонн груза.