МИД: в Египте убили украинку, полиция проводит расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию об убийстве 21 февраля украинки на территории Египта. Об этом УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения ГКС Василий Кирилич.
"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств этого трагического случая. Дело находится на контроле ПУ в Египте", - говорится в сообщении.
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Как сообщают некоторые СМИ, в Хургаде 22 февраля в арендованной квартире найдена мертвой 27-летняя украинка.
По информации местного издания Vetogate, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.