МЗС: в Єгипті вбили українку, поліція проводить розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про вбивство 21 лютого українки на території Єгипту. Про це УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення ДКС Василь Кирилич.
“Посольство України в Єгипті повідомило, що 21.02.2018 в місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в громадянському шлюбі з громадянином цієї країни. Поліція проводить розслідування причин та обставин цього трагічного випадку. Справа перебуває на контролі ПУ в Єгипті”, — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляють деякі ЗМІ, у Хургаді 22 лютого в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку.
За інформацією місцевого видання Vetogate, дівчина працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік після повернення додому з роботи. Дівчині завдали близько 10 ударів, місцева поліція веде розслідування.