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МИД Украины осуждает продление в России ареста украинца Павла Гриба

Киев • УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины осудили продление ареста украинца Павлу Грибу, который находится в СИЗО Краснодара, и призвали РФ допустить к заключенному украинских врачей. Об этом на своей странице в Twitter написала спикер украинского МИД Марьяна Беца, передает УНН.

МИД Украины осуждает продление в России ареста украинца Павла Гриба

“Решительно осуждаем „решение“ российского суда и требуем освобождения политзаключенного Павла Гриба. Также требуем допуска украинских врачей”, — написала Беца.

Напомним, Октябрьский райсуд Краснодара 28 апреля продолжил Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси, вывезен в Россию и арестован, срок содержания в СИЗО ещё на два месяца — до 4 июля. По словам отца Павла, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Судья попросил украинского консула и мать Павла Гриба покинуть помещение суда. Ему также не предоставили личного свидания с матерью, с которой он не виделся ни разу за более чем восемь месяцев, которые он находится в СИЗО.

Игорь Гриб (отец) также сообщил, что за это время у его сына ухудшилось состояние здоровья. “В последнее образом у Павла очень ухудшилось зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, очень напрягал глаза”, — сказал он.

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