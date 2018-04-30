МЗС України засуджує продовження в Росії арешту українця Павла Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України засудили продовження арешту українцю Павлу Грибу, який знаходиться в СІЗО Краснодара, і закликали РФ допустити до в'язня українських лікарів. Про це на своїй сторінці в Twitter написала спікер українського МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
“Рішуче засуджуємо „рішення“ російського суду і вимагаємо звільнення політв’язня Павла Гриба. Також вимагаємо допуску українських лікарів”, — написала Беца.
Нагадаємо, Жовтневий райсуд Краснодара 28 квітня продовжив Павлу Грибу, який був викрадений в Білорусі, вивезений до Росії та заарештований, термін утримання в СІЗО ще на два місяці — до 4 липня. За словами батька Павла, засідання суду відбулось у закритому режимі у суботу, 28 квітня.
Суддя попросив українського консула та матір Павла Гриба залишити приміщення суду. Йому також не надали особистого побачення з матір’ю, з якою він не бачився жодного разу за більше ніж вісім місяців, які він перебуває у СІЗО.
Ігор Гриб (батько) також повідомив, що за цей час у його сина погіршився стан здоров’я. “Останнім чином у Павла дуже сів зір. І він на останніх допитах, коли йому давали підписувати документи, дуже напружував очі”, — сказав він.