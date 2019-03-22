МИД Украины выразил протест и требует отменить приговор Грибу

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78090 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 173484 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140805 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204463 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250543 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212433 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245565 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208102 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486654 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241221 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31794 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18963 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23220 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25455 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21100 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263508 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240024 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325466 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486654 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578387 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31799 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204463 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78858 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75430 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80976 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

МИД Украины выразил протест и требует отменить приговор Грибу

Киев • УНН

 • 7826 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением суда Российской Федерации об осуждении Павла Гриба до 6 лет лишения свободы в колонии и требует немедленно отменить незаконный приговор. Об этом говорится в заявлении МИД относительно решения Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации по делу незаконно осужденного украинского политзаключенного, передает УНН.

МИД Украины выразил протест и требует отменить приговор Грибу

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 22 марта 2019 года об осуждении гражданина Украины Павла Гриба до 6 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин прокомментировал приговор Грибу

В МИД подчеркивают, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от похищения 24 августа 2017 Гриба в белорусском городе Гомель, непредоставление длительное время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничений в оказании неотложной медицинской помощи - и к неправомерному приговору.

Кроме того, дипломаты напомнили, что показания Павла, предоставленные в ходе судебного разбирательства, по сфальсифицированным обвинениям, угроз, физического воздействия и психологического насилия со стороны российских силовых структур были отклонены судом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павел Гриб объявил голодовку - СМИ

В Министерстве считают, что соответствующим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в том числе право на справедливый суд и право на жизнь.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, обеспечить постоянный медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубых нарушений прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины П.Гриба", - отметили в дипведомстве.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонение к теракту украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Как сообщал УНН, отец Павла заявил, что защита обжалует приговор украинскому политзаключенному в России, а также подаст в суд по применению к украинскому политзаключенного мер физического воздействия следователями в ЕСПЧ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28