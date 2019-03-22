Клімкін прокоментував вирок Грибу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав весь цивілізований світ тиснути на Російську Федерацію для якнайшвидшого звільнення українського політв’язня Павла Гриба, засудженого сьогодні в Росії до 6 років колонії. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Милосердя, людяність, гідність - ці поняття невідомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення", - написав міністр.
Як повідомляв УНН, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Після цього Павло оголосив про голодування.
Нагадаємо, батько Павла заявив, що захист оскаржуватиме вирок українському політв’язню в Росії, а також позиватиметься до ЕСПЛ щодо застосування до українського політв’язня заходів фізичного впливу слідчими.