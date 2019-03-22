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Клімкін прокоментував вирок Грибу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав весь цивілізований світ тиснути на Російську Федерацію для якнайшвидшого звільнення українського політв’язня Павла Гриба, засудженого сьогодні в Росії до 6 років колонії. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Клімкін прокоментував вирок Грибу

"Милосердя, людяність, гідність - ці поняття невідомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення", - написав міністр.

Як повідомляв УНН, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Нагадаємо, батько Павла заявив, що захист оскаржуватиме вирок українському політв’язню в Росії, а також позиватиметься до ЕСПЛ щодо застосування до українського політв’язня заходів фізичного впливу слідчими.

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