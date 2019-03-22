Клімкін прокоментував вирок Грибу

КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав весь цивілізований світ тиснути на Російську Федерацію для якнайшвидшого звільнення українського політв’язня Павла Гриба, засудженого сьогодні в Росії до 6 років колонії. Про це він написав у Twitter, передає УНН.