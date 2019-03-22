Павло Гриб оголосив голодування – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 22 березня озвучив вирок у справі українського політв'язня Павла Гриба. Після цього Гриб оголосив голодування, передаtт УНН з посиланням на "Радыё Свабода".
Як пише видання, напередодні, під час дебатів сторін, обвинувачення попросило для Гриба 6 років ув'язнення.
Суд погодився з аргументами прокурора і призначив саме цей термін: 6 років колонії загального режиму. Відразу після оголошення в знак незгоди з вироком Павло Гриб оголосив голодування.
Як повідомляв УНН, захист оскаржить вирок Павлу в Росії, а також буде подавати позов щодо застосування до українського політв'язня заходів фізичного впливу слідчими в ЄСПЛ.