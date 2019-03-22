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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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Павло Гриб оголосив голодування – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 22 березня озвучив вирок у справі українського політв'язня Павла Гриба. Після цього Гриб оголосив голодування, передаtт УНН з посиланням на "Радыё Свабода".

Павло Гриб оголосив голодування – ЗМІ

Як пише видання, напередодні, під час дебатів сторін, обвинувачення попросило для Гриба 6 років ув'язнення.

Суд погодився з аргументами прокурора і призначив саме цей термін: 6 років колонії загального режиму. Відразу після оголошення в знак незгоди з вироком Павло Гриб оголосив голодування.

Як повідомляв УНН, захист оскаржить вирок Павлу в Росії, а також буде подавати позов щодо застосування до українського політв'язня заходів фізичного впливу слідчими в ЄСПЛ.

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