Павел Гриб объявил голодовку – СМИ

Как пишет издание, накануне, во время дебатов сторон, обвинение попросило для Гриба 6 лет заключения.

Суд согласился с аргументами прокурора и назначил именно этот срок: 6 лет колонии общего режима. Сразу после объявления в знак несогласия с приговором Павел Гриб объявил голодовку.

Как сообщал УНН, защита обжалует приговор Павлу в России, а также будет подавать иск по применению к украинскому политзаключенного мер физического воздействия следователями в ЕСПЧ.