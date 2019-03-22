Суд засудив Гриба до 6 років колонії загального режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку батька політв'язня Ігоря Гриба.
"Суд засудив Павла Гриба до 6 років колонії загального режиму", - написав він.
Зазначимо, у справі українського політв'язня Павла Гриба 21 березня почалися судові дебати.
Сторона обвинувачення попросила для Гриба 6 років колонії загального режиму.
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За словами батька, стан здоров’я Павла Гриба погіршився.
Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Грибу необхідна термінова операція.
Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. ФСБ РФ звинувачує затриманого громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.