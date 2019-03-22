Суд приговорил Гриба к 6 годам колонии общего режима

"Суд приговорил Павла Гриба до 6 годам колонии общего режима", - написал он.



Отметим, по делу украинского политзаключенного Павла Гриба 21 марта начались судебные прения .

Сторона обвинения попросила для Гриба 6 лет колонии общего режима .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состояние здоровья украинского политзаключенного Гриба ухудшилось

По словам отца, состояние здоровья Павла Гриба ухудшилось.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Грибу необходимо срочная операция .

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. ФСБ РФ обвиняет задержанного гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.