Україна - Місії ЄС: політв'язню Грибу потрібна термінова операція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з заступником голови Місії ЄС в Україні Аннікою Вальдеманн. Під час зустрічі сторони обговорили стан українських політв’язнів, зокрема, Павла Гриба, якому необхідна термінова операція. Про це український омбудсмен написала у Facebook, передає УНН.
“Зустрілася з заступником голови Місії ЄС в Україні Аннікою Вальдеманн. Обговорили питання щодо необхідності проведення термінової операції 20-річному політв‘язню Павлу Грибу, якого утримують у Ростові-на-Дону”, — розповіла омбудсмен.
З її слів, Вальдеманн поділяє оцінку щодо серйозного стану Павла сподівається, що до хлопця допустять незалежних лікарів синхронно з допуском медиків до Кирила Вишинського.
Зі свого боку Денісова повідомила представниці Місії ЄС, що направила клопотання Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій щодо необхідності невідкладної операції Павла у лікарні, але відповіді поки не отримала.
Як повідомляв УНН, 15 березня, суд в РФ у справі щодо Павла Гриба може оголосити свій вирок.
Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.