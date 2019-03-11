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Украина - Миссии ЕС: политзаключенному Грибу нужна срочная операция

Украина - Миссии ЕС: политзаключенному Грибу нужна срочная операция

Киев  •  УНН

 • 9435 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с заместителем председателя Миссии ЕС в Украине Анникой Вальдеманн. Во время встречи стороны обсудили состояние украинских политзаключенных, в частности, Павла Гриба, которому необходима срочная операция. Об этом украинский омбудсмен написала в Facebook, передает УНН.

"Встретилась с заместителем главы Миссии ЕС в Украине Анникой Вальдеманн. Обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу Грибу, которого удерживают в Ростове-на-Дону", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, Вальдеманн разделяет оценку относительно серьезного состояния Павла и надеется, что к парню допустят независимых врачей синхронно с допуском медиков к Кириллу Вышинскому.

Со своей стороны Денисова сообщила представительнице Миссии ЕС, что  направила ходатайство Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о необходимости неотложной операции Павла в больнице, но ответа пока не получила.

Как сообщал УНН, 15 марта суд в РФ по делу Павла Гриба может объявить свой приговор.

Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

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